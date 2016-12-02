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市场报道 | 2016年 12月 3日 星期六 05:17 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.11%，纳斯达克指数收高0.09%

路透纽约12月2日 - 美国股市周五几无变动，非农就业报告对美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月加息的预期没有影响，银行股回软。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌20.51点，或0.11%，至19,170.42点；标准普尔500指数 收升0.87点，或0.04%，至2,191.95点；纳斯达克指数 收高4.55点，或0.09%，至5,255.65点。

本周，道琼工业指数上涨0.1%，标准普尔500指数下滑1%，纳斯达克指数下跌2.65%。(完) 　　

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