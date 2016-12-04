中国房地产：11月30城新建商品住宅成交面积环比减少10.5%，同比减4.2%--易居

路透北京12月4日 - 中国上海易居房地产研究院周日发布报告称，受政策管控影响，其监测的30个典型城市11月新建商品住宅成交面积为1,990万平方米，环比减少10.5%；同比则减少4.2%，为21个月以来首次下滑。

报告称，10月各地纷纷出台房地产管控政策对市场的影响正在持续。监测数据显示，11月份四个一线城市新建商品住宅成交面积为274万平方米，环比减少21.2%，同比减少26.5%。

“一线城市11月份交易出现明显下跌，和一线城市政策收紧等态势有关。同时此类城市部分楼盘预售证的发放趋紧，也会使得此类一手房交易相对变冷。”报告称。

具体城市看，北上广深四个城市环比增幅分别为-7.9%、-24.6%、-23.0%和-32.1%。 二线城市方面，11月15个新建商品住宅成交面积为1,361万平方米，环比减少9.2%，同比减少7.4%。其中杭州、苏州和南昌的环比跌幅相对要大。 从三线城市看，11月11个新建商品住宅成交面积为354万平方米，环比减少5.6%，同比增长52.0%。易居研究院认为，三线城市很到限购，环比下跌主要原因是10月成交量太大。 易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，11月份市场交易相比10月份有所下降，体现了政策管控的有效性。限购限贷政策下，热点城市购房门槛提高，使得各类炒房需求减少，进而促使市场交易出现下滑。尤其是近期各地加大了执法力度，房企项目销售更加规范，恐慌性交易需求也开始减少，这使得市场交易出现了降温的态势。

他预计，随着政策效应的继续释放，热点城市市场成交面积在12月份将有继续下降的可能。随着市场交易面积的下滑，房价上涨的幅度也将收窄，进而促使房地产市场回归理性和趋于平稳。