日韩经济指标预测--12月5日-12月12日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月5日当周 12月5日(一) 0500 日本消费者信心指数 11月 -- 42.3 12月6日(二) 0000 日本加班工资 10月 -- -1.3% 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 12月 -- 正14 2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,428 12月7日(三) 0500 日本同时指标 10月 -- +0.2 领先指标 -- -0.4 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 10月 盈余15,772 盈余18,210 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.4% +2.2% GDP(较前季) +0.6% +0.5% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,123 外资投资日本股票(亿日圆) 买超3,305 12月7-8日 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 -- +2.4% 12月8日(四) 0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 49.3 2350 日本大型制造业景气判断指数 第四季 -- 正2.9 12月9日(五) 暂无重要经济数据。 12月12日当周 12月11日 2350 日本机械订单(较前月) 10月 -- -3.3% (较上年同期) -- +4.3% 12月11-12日 2350 日本企业物价(较前月) 11月 -- -0.1% (较上年同期) -- -2.7% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。