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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 06:51 BJT

《全球汇市》欧元大跌，此前出口民调显示伦齐修宪公投遭遇惨败

　纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0551  1.0670  -1.12  -2.85  1.0860
    美元/日圆            113.18  113.54  -0.32  -5.92  120.30
    欧元/日圆         119.45  121.20  -1.44  -8.45  130.47
    美元/瑞郎            1.0151  1.0110  +0.41  +1.33  1.0018
    英镑/美元            1.2653  1.2719  -0.52 -14.15  1.4738
    美元/加元            1.3333  1.3292  +0.31  -3.66  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8779  6.8720  +0.09  +4.72  6.5680
    澳元/美元            0.7428  0.7460  -0.43  +2.10  0.7275
    新西兰元/美元        0.7112  0.7125  -0.18  +4.21  0.6825
    澳元/日圆         84.120  84.650  -0.63  -3.99  87.620
    新西兰元/日圆     80.480  81.030  -0.68  -1.83  81.980
    英镑/日圆         143.20  144.54  -0.93 -19.20  177.22
    澳元/新西兰元     1.0436  1.0434  +0.02  -2.14  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王丽鑫/龚芳; 审校 徐文焰/戴素萍)

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