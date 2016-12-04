南美企业：智利铜矿商Codelco拟2017年投资38亿美元并继续节本--CEO

路透圣地亚哥12月4日 - 全球最大的铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco) 执行长Nelson Pizarro接受采访时称，该公司计划在2017年投资约38亿美元，并进一步缩减成本。采访内容于周日发表。

“在这其中，31.43亿美元将用于各个项目，6.51亿美元用于矿山开发；2016年的投资额为接近30亿美元，”Pizarro对智利报纸El Mercurio表示。

他说，Codelco将把扩大Chuquicamata大型矿作为优先任务，而Andina与Radomiro Tomic矿的扩张工作将推后。他指出，被认为获利能力最强的项目将得到优先对待。(完)