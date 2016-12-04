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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 07:09 BJT

韩国数据：11月外汇储备连两月下降，受强势美元影响

路透首尔12月5日 - 韩国央行周一公布，韩国11月底外汇储备连续第二个月减少，因强势美元降低其他货币计价资产的价值。

韩国央行11月底外汇储备总计为3,719.9亿美元，低于10月底的3,751.7亿美元。

韩国央行所持证券减少54.1亿美元，至3,368.8亿美元，占该行外汇储备比重90.6%。

截至今年10月，韩国持有的外汇储备名列全球第八。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

371.99 375.17 377.77 375.46 371.38 369.89 370.90 372.48

(完)

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(编译 龚芳; 审校 戴素萍)

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