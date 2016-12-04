美国社会：加州仓库派对发生大火，死亡人数至少30人

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透奥克兰12月4日 - 有关当局周日表示，加州一栋举行周末舞会派对的仓库建筑发生大火，死亡人数已增至30人，随着搜救人员继续深入焦黑一片的现场，死亡人数料将进一步增加。
奥克兰消防人员在搜索中发现了30具遗体，这栋经过改装的两层楼仓库为艺术家集体使用。官员表示，起火原因仍未查明。当局称目前未发现纵火嫌疑，但调查人员正在检查该建筑过去是否有违规情况。
“这是非常惨重的数字，”阿拉米达郡警长办公室发言人Ray Kelly警官提及丧生人数时表示，“而且(搜寻工作)还没有结束。”
这场火灾发生在周六0730GMT左右，现在已经是2003年罗德岛夜店大火导致100人丧生以来，美国死亡人数最多的火灾。
现年30岁的Chris Nechodom表示，他较早抵达这场电音派对会场，火灾发生时他人在一楼，目睹整片天花板陷入火海。他离开时听到一声巨大声响，看到大量黑烟窜出。
“从出口冒出的浓烟可能有10英尺高。然后我看到有几个人爬了出来，”他表示。
死亡人数之多让Nechodom感到惊讶，因为这场派对规模相对较小。“似乎被困在里面的人要比跑出来的多，”他表示。
他表示，不确定起火时里面还有多少人。据信许多死者年龄在20-30岁之间。(完)
(编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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