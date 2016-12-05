加拿大数据：11月就业岗位意外增长，但疲软势头未改

“这肯定表明过去一年来就业岗位增加的质量并不是很高，”BMO Capital Markets首席分析师Doug Porter指出。

11月约莫流失8,700个全职岗位，但增加了19,400个兼职岗位。

据Dominion Lending Centres首席分析师Sherry Cooper表示，在过去一年当中，兼职岗位增加6.4%，全职岗位则减少0.2%。

加拿大央行总裁波洛兹曾指出，官方数据并未捕捉到劳动市场闲置的状况。据路透周四发布的调查显示，央行料将在逾一年的时间内维持观望态势。该央行将在12月7日召开会议。

这份数据将加元兑美元 推升至六周高位1.3254加元，或0.7545美元；但加元在周五中午前弃守多数涨幅。

此外，加拿大统计局发布，第三季劳动生产率跳升1.2%；在阿尔伯塔省5月因野火肆虐而造成经济损失后，加国经济已告回升。