企业并购：香港长江基建拟以73亿澳元竞购澳洲能源基建企业Duet集团

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透悉尼12月5日 - 澳洲能源基建企业Duet集团 周一称，香港长江基建 出价73亿澳元(54.4亿美元)竞购该集团。
Duet称已收到一份“主动提供的、指导性、不完整的、无约束力的、有条件的收购提议，”报价为每股3澳元现金。
该出价比Duet周五的收盘价2.35澳元高出27.7%。
Duet称其董事会在考虑该收购提议，并建议股东“不要采取行动，因目前尚不确定该提议会否有进一步推进”。
澳洲外资投资审核局(FIRB)8月时否决了长江基建竞购澳洲电网公司Ausgrid。
长江基建对Duet的收购交易也要得到FIRB批准，并取决于Duet股东能否批准。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。