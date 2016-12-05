企业并购：香港长江基建拟以73亿澳元竞购澳洲能源基建企业Duet集团

路透悉尼12月5日 - 澳洲能源基建企业Duet集团 周一称，香港长江基建 出价73亿澳元(54.4亿美元)竞购该集团。

Duet称已收到一份“主动提供的、指导性、不完整的、无约束力的、有条件的收购提议，”报价为每股3澳元现金。

该出价比Duet周五的收盘价2.35澳元高出27.7%。

Duet称其董事会在考虑该收购提议，并建议股东“不要采取行动，因目前尚不确定该提议会否有进一步推进”。

澳洲外资投资审核局(FIRB)8月时否决了长江基建竞购澳洲电网公司Ausgrid。

长江基建对Duet的收购交易也要得到FIRB批准，并取决于Duet股东能否批准。(完)