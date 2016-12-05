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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 09:03 BJT

日本个股：夏普拟关闭在广岛智能手机生产基地的一座大楼--日经

路透12月2日 - 日本经济新闻报导，夏普 正在考虑关闭其位于广岛市智能手机生产基地的一座大楼。

夏普正在日本国内进行重组，此前新东家台湾鸿海 已完成对其的股权收购。

报导称，夏普目前正在运营的三座大楼中的一座可能将关闭，人员和设备将转移到另外两座大楼中。

夏普将最早于2017财年关闭位于日本三原市的一家电子元件厂。(完)

(编译 王琛；审校 徐文焰)

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