日本个股：夏普拟关闭在广岛智能手机生产基地的一座大楼--日经

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月2日 - 日本经济新闻报导，夏普 正在考虑关闭其位于广岛市智能手机生产基地的一座大楼。
夏普正在日本国内进行重组，此前新东家台湾鸿海 已完成对其的股权收购。
报导称，夏普目前正在运营的三座大楼中的一座可能将关闭，人员和设备将转移到另外两座大楼中。
夏普将最早于2017财年关闭位于日本三原市的一家电子元件厂。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。