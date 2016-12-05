欧洲经济指标预测--12月5日-12月12日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月5日当周 12月5日(一) 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 11月 51.9 51.0 0850 法国Markit服务业PMI 11月 52.6 52.6 综合PMI 52.3 52.3 0855 德国Markit服务业PMI 11月 55.0 55.0 综合PMI终值 54.9 54.9 0900 欧元区Markit服务业PMI终值 11月 54.1 54.1 综合PMI终值 54.1 54.1 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 13.1 13.1 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 11月 54.0 54.5 1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 +0.8% -0.2% (较上年同期) +1.7% +1.1% 12月6日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 11月 -- +1.7% 0700 德国工业订单(较前月) 10月 +0.6% -0.6% 0815 瑞士CPI(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -0.1% -0.2% 1000 欧元区GDP修正值(较前季) 第三季 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 12月7日(三) 0700 德国工业产出(较前月) 10月 +0.8% -1.8% 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 10月 -- 赤字34 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差47.7 进口(亿欧元) -- 418.95 出口(亿欧元) -- 371.26 0830 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 +0.2% +1.4% (较上年同期) 截至11月的三个月 +5.9% +5.2% 0930 英国工业生产(较前月) 10月 +0.2% -0.4% (较上年同期) +0.5% +0.3% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.6% (较上年同期) +0.8% +0.2% 12月8日(四) 0001 英国RICS房价差值 11月 -- 23 0630 法国非农就业岗位(较前季) 第三季 -- +0.3% 1245 欧洲央行再融资利率 12月 0.00% 0.00% 存款利率 负0.40% 负0.40% 12月9日(五) 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 11月 -- 3.2% (经季节调整) -- 3.3% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 10月 +1.0% -0.7% 进口(较前月) +0.8% -0.5% 贸易收支(亿欧元) 顺差215 顺差213 0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 10月 -- 赤字830 0745 法国工业生产(较前月) 10月 -- -1.1% 0930 英国建筑业产出(较前月) 10月 +0.2% +0.3% (较上年同期) -0.1% +0.2% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 10月 -- 逆差39.69 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差118 逆差126.9 12月12日当周 12月12日(一) 暂无重要经济数据。(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英；审校 张荻)