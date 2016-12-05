重发-《中国报摘》--中国证券报12月5日

(因技术问题重发)

* 头版头条:

--中国证监会主席刘士余表示，用来路不当的钱从事杠杆收购，行为上从门口的陌生人变成野蛮人，最后变成行业的强盗，这是不可以的，希望资产管理人不当奢淫无度的土豪、不做兴风作浪的妖精、不做坑民害民的害人精。同时，资产管理行业前景无限广阔，证监会将一如既往地大力支持行业发展。

* 其他:

--国家发改委副主任连维良表示，目前国有企业发展混合所有制改革，国有资本投资运营公司等各项试点有序展开。市场化法治化债转股先行先试达到近1,000亿元人民币。

--央行副行长范一飞表示，要从源头上解决资金错配问题，投资者适当性管理是重要突破口，应尽快建立全国统一的投资适当标准。

--中国证券投资基金业协会会长洪磊指出，未来四年要建立登记备案工作负面清单，大力加强行业诚信建设，并推动行业监管、税收、工商等制度环境的实质性改善。

--全国政协委员、财政部财政科学研究所原所长贾康表示，积极的财政政策体现在今年仍是进一步加力增效，明年要在已有的优化结构方针贯彻落实上继续努力，并根据年度特点和中长期追求，在突出重点的同时，兼顾一般，明年必要时可适当提高赤字率。