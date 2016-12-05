重发-《中国报摘》--中国证券报12月5日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
(因技术问题重发)
* 头版头条:
--中国证监会主席刘士余表示，用来路不当的钱从事杠杆收购，行为上从门口的陌生人变成野蛮人，最后变成行业的强盗，这是不可以的，希望资产管理人不当奢淫无度的土豪、不做兴风作浪的妖精、不做坑民害民的害人精。同时，资产管理行业前景无限广阔，证监会将一如既往地大力支持行业发展。
* 其他:
--国家发改委副主任连维良表示，目前国有企业发展混合所有制改革，国有资本投资运营公司等各项试点有序展开。市场化法治化债转股先行先试达到近1,000亿元人民币。
--央行副行长范一飞表示，要从源头上解决资金错配问题，投资者适当性管理是重要突破口，应尽快建立全国统一的投资适当标准。
--中国证券投资基金业协会会长洪磊指出，未来四年要建立登记备案工作负面清单，大力加强行业诚信建设，并推动行业监管、税收、工商等制度环境的实质性改善。
--全国政协委员、财政部财政科学研究所原所长贾康表示，积极的财政政策体现在今年仍是进一步加力增效，明年要在已有的优化结构方针贯彻落实上继续努力，并根据年度特点和中长期追求，在突出重点的同时，兼顾一般，明年必要时可适当提高赤字率。
--11月尽管解禁压力增大，但产业资本增持动力加强。结合举牌事项，11月产业资本净增持额超过167亿元，与10月的净减持逾35亿元格局形成鲜明对比。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李铮; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。