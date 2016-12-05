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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 08:41 BJT

《全球汇市》亚洲盘初欧元大跌，此前意大利总理在修宪公投中失利

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0559  1.0670  -1.04  -2.77  1.0860
    美元/日圆            113.59  113.54  +0.04  -5.58  120.30
    欧元/日圆         119.98  121.20  -1.01  -8.04  130.47
    美元/瑞郎            1.0155  1.0110  +0.45  +1.37  1.0018
    英镑/美元            1.2679  1.2719  -0.31 -13.97  1.4738
    美元/加元            1.3340  1.3292  +0.36  -3.61  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8824  6.8720  +0.15  +4.79  6.5680
    澳元/美元            0.7419  0.7460  -0.55  +1.98  0.7275
    新西兰元/美元        0.7080  0.7125  -0.63  +3.74  0.6825
    澳元/日圆         84.350  84.650  -0.35  -3.73  87.620
    新西兰元/日圆     80.510  81.030  -0.64  -1.79  81.980
    英镑/日圆         144.06  144.54  -0.33 -18.71  177.22
    澳元/新西兰元     1.0476  1.0434  +0.40  -1.76  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张荻/王丽鑫/陈宗琦/戴素萍 审校 郑茵/龚芳/徐文焰)

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