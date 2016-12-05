版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 08:11 BJT

《汇市简讯》美元指数脱离高位，但意大利公投结果出炉后走强

2351GMT

* 美元指数在亚洲早盘上涨0.65%，意大利修宪公投失败

* 这一结果已在普遍预料当中，但欧元卖盘暂时仍主导市场

* 动能指标略降，5日、10日和20日移动均线走势矛盾，呈现中性格局

* 2001/2008年跌势的61.8%回档位101.80，仍是关键阻力位

* 亚洲交易区间101.23/101.72为初步支撑位/阻力位

* 图表：reut.rs/2h3rCBo (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐