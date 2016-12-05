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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 08:08 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月5日

路透12月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7551
港元 )
    
    美国股市周五几无变动，道琼工业指数 收跌20.51点，或0.11%，至19,170.42点,非农就业报告对
美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月加息的预期没有影响，银行股回软，但本周连续第四周上涨。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              133.920     -0.55       18191       10.386      0.44
 中国铝业                            11.450      -0.43       8364        3.552       0.33
 中国移动                            54.840      -0.42       111653      85.058      0.90
 中国人寿                            14.050      -1.54       143297      21.792      0.42
 中石油                              70.820      -0.32       31244       5.492       0.04
 中石化                              70.920      -0.89       70671       5.500       0.73
 汇丰控股                            39.690      0.38        1821324     61.560      0.67
 中电信                              48.330      -0.27       19440       3.748       0.75
 中国联通                            12.240      -2.63       74177       9.492       -0.08
 兖州煤业                            6.930       0.43        6120        5.374       -0.48
 华能国际                            25.240      2.02        20884       4.893       -0.74
 南方航空                            28.720      1.52        5672        4.455       -0.57
 东方航空                            23.810      0.21        1148        3.693       -0.19
 中芯国际                            6.380       2.24        17940       0.990       -1.04
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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