《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月5日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7551 港元 ) 美国股市周五几无变动，道琼工业指数 收跌20.51点，或0.11%，至19,170.42点,非农就业报告对 美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月加息的预期没有影响，银行股回软，但本周连续第四周上涨。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 133.920 -0.55 18191 10.386 0.44 中国铝业 11.450 -0.43 8364 3.552 0.33 中国移动 54.840 -0.42 111653 85.058 0.90 中国人寿 14.050 -1.54 143297 21.792 0.42 中石油 70.820 -0.32 31244 5.492 0.04 中石化 70.920 -0.89 70671 5.500 0.73 汇丰控股 39.690 0.38 1821324 61.560 0.67 中电信 48.330 -0.27 19440 3.748 0.75 中国联通 12.240 -2.63 74177 9.492 -0.08 兖州煤业 6.930 0.43 6120 5.374 -0.48 华能国际 25.240 2.02 20884 4.893 -0.74 南方航空 28.720 1.52 5672 4.455 -0.57 东方航空 23.810 0.21 1148 3.693 -0.19 中芯国际 6.380 2.24 17940 0.990 -1.04 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。