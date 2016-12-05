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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 08:49 BJT

中国经济：债转股先行先试近1,000亿元,今年钢煤去产能可完成--发改委

路透北京12月5日 - 中国国家发展改革委员会副主任连维良表示，目前国有资本投资运营公司等各项试点有序展开。市场化法治化债转股先行先试达到近1,000亿元人民币。今年钢铁去产能4,500万吨、煤炭去产能2.5亿吨的年度任务可以提前完成。

中国证券报周一援引他的话称，以重点改革带动整体突破形成了改革的累计效应，国有企业改革、财税金融改革等重点领域改革不断发力，电力、盐业、石油天然气、林场林区等重点行业改革稳打稳扎，混合所有制改革、自由贸易试验区等改革积极突破，带动“全面”改革逐步深入。

连维良表示，今年供给侧结构性改革稳步推进，有序、有效去产能，坚持企业主体、政府推动、市场引导、依法处置，钢铁去产能4500万吨、煤炭去产能2.5亿吨的年度任务可以提前完成。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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