中国经济：债转股先行先试近1,000亿元,今年钢煤去产能可完成--发改委

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月5日 - 中国国家发展改革委员会副主任连维良表示，目前国有资本投资运营公司等各项试点有序展开。市场化法治化债转股先行先试达到近1,000亿元人民币。今年钢铁去产能4,500万吨、煤炭去产能2.5亿吨的年度任务可以提前完成。
中国证券报周一援引他的话称，以重点改革带动整体突破形成了改革的累计效应，国有企业改革、财税金融改革等重点领域改革不断发力，电力、盐业、石油天然气、林场林区等重点行业改革稳打稳扎，混合所有制改革、自由贸易试验区等改革积极突破，带动“全面”改革逐步深入。
连维良表示，今年供给侧结构性改革稳步推进，有序、有效去产能，坚持企业主体、政府推动、市场引导、依法处置，钢铁去产能4500万吨、煤炭去产能2.5亿吨的年度任务可以提前完成。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。