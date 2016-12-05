《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月5日

*工商时报：

--在银行公会支持下，金融研训院将在近期提出都市更新银行融资与财务机制研析的专案报告，将借镜美、日、星、韩经验，提出三大建议，包括对都更参与者的房屋税、地价税等税负减免、针对都更提供财务融通及信用强化机制予以协助，以及结合逆向抵押贷款。

--截至11月中旬今年汽机车退税分别达到11万件、29万件，合计突破40万件，双双提前达标。因政策持续发酵，今年新车挂牌数可望超前去年42万辆水准，全年货物税达标不是问题。

--国际级农业行销公司--台湾国际农业开发公司将揭牌开幕，出任首任董事长的前纽西兰Zespri奇异果公司全球行销总裁陈郁然表示，台湾农产品有很大行销国际潜力，打算好好整顿香蕉的产销制度，打开日本市场，他也建议改革台糖闲置农地租赁制度。

*经济日报：

--美光 继以1,300亿台币收购华亚科股权后，决定扩大在台投资，计划在中科兴建美光在海外首座3D架构的记忆体封测厂，并网罗前艾克尔（Amkor）总经理梁明成出任这项业务台湾区总经理，新投资计划预定在12日宣布。美光后续扩大投资案包括3D DRAM封测厂和华亚科扩建案，估计总投资金额上看千亿台币。

--受到陆客大幅减少冲击，饭店住房率下滑，饭店出现抛售潮。业者指出，今年上半年全台有约70家饭店待售，到目前已增加至逾百家，初估至少有约7,000房的规模寻求接手，而且愈往中南部，饭店抛售潮卖压愈重。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。