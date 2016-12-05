中国期货：将上市更多符合实体经济需要的期货新品种--证监会副主席

路透上海12月5日 - 中国证监会副主席方星海表示，未来将开发、上市更多符合实体经济需要、市场条件具备的期货新品种，包括推出原油期货和白糖、豆粕等商品期权；此外今年一些期货品种交易量很大，但对于期货投机是否会拉大现货价格涨幅的担心，其实是没有必要的。

上海证券报周一引述方星海指出，从今年中国大宗商品期货价格的变动看，绝大部分时间，期货价格处于贴水的状态，因此期货并没有对现货价格产生助涨助跌的作用。

他表示，供给侧结构性改革为期货市场更好地服务实体经济提供了广阔的空间，期货市场本身也需要进行供给侧改革，提供能更好地满足于实体经济需要的法规、制度、产品和服务。对此，应做好五个方面的工作。

上证报同日还援引深圳证交所总经理王建军表示，目前深交所期权准备工作已经就绪；上海证交所股票期权试点运行平稳、功能发挥良好，将股票ETF期权试点推广扩大到深交所的条件已经具备。

方星海并谈到，期货市场由于交易机制设计的有效性，其价格信号通常领先于现货市场，产生一种领涨领跌的效用，使现货价格调整加速，缩短了调整时间。这其实是好事，价格尽快调整到位，有利于资源配置效率的提高。

一是改革完善以市场需求为导向的期货产品上市机制，更好地满足实体经济风险管理需求。不断改革完善相关制度流程，开发、上市更多符合实体经济需要、市场条件具备的期货新品种，包括推出原油期货和白糖、豆粕等商品期权。

二是推动期货经营机构发展，提高服务实体经济的能力。应在风险可控的前提下，推动风险管理公司在场外市场的创新和探索，稳步开展“保险+期货”等期现结合的业务试点，为实体企业量身订制风险管理服务。继续支持期货公司拓展融资渠道，鼓励其通过境内外发行上市、在“新三板”挂牌等方式扩大筹资规模，不断增强资本实力，提升行业抗风险能力。

三是坚持对外开放，服务“一带一路”战略。抓住中国当前产业结构转型升级的历史机遇，紧贴“一带一路”战略需要，逐步扩大期货市场对外开放，以特定品种的方式逐步引入境外投资者参与境内商品期货交易。在品种选择上，将以铁矿石、天然橡胶等国际化程度较高的品种为起步，逐步拓展到其他产品。

此外，适应相关期货品种的国际化需求，支持期货交易所在境外设立交割仓库和办事处。同时，与相关部门一起继续推动完善税收政策，实现期货保税交割常态化。

四是全面从严依法监管，维护市场平稳运行。推动《期货法》立法进程；严格防范市场价格操纵等违法违规行为。当前中国金融市场流动性较多，容易发生过度炒作，必须提高监管警惕性。同时，监管措施要尽量少而精准，避免对市场正常运行产生过多的干扰。