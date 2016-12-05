香港个股：长和近9.8亿美元出售飞机租赁资产予长实地产，加强业务区分

路透香港12月5日 - 由香港首富李嘉诚掌控的环球综合企业--长江和记实业 宣布，将总代价9.78亿美元向同系公司长实地产 出售飞机租赁业务，以加强两家集团之间的业务区分，消除将来彼此间的潜在利益冲突。

长和上周五（2日）晚间的声明称，将出售CK Capital的全部已发行股本予长实地产，代价约9.73亿美元，以及出售Harrier Global全部已发行股本，现金代价约500万美元。

出售CK Capital股份之代价，当中约1.72亿美元将以长实地产承担长和在CK Capital贷款项下之现有债务之形式支付，余额则由长实地产以现金支付，而Harrier Global销售股份之代价将由长实地产全数以现金支付。

CK Capital拥有43架飞机的组合。Harrier Global持有Vermillion 50%之已发行股份。Vermillion其余已发行股份分别由MC Aviation Partners Inc持有40%，及由李嘉诚海外基金会之一家全资附属公司持有10%。Vermillion集团拥有之飞机组合共有22架飞机及已承诺收购八架飞机。

CK Capital在2014及2015年度的除税后综合溢利分别为1,452万美元及7,978万美元。

长和表示，预计交易将在两个月内完成。公司表示，飞机租赁业务为一项金融资产管理业务专项，与公司核心职能之库务运作或营运业务并不一致。

此外，飞机租赁资产源自长实库务部之一个专设部门管理，自集团重组以来继续归纳于长实地产旗下部门管理；因此交易将加强两集团之间的清晰业务区分，维持两个集团之间的不同业务焦点并消除将来彼此间之潜在利益冲突。（完）

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