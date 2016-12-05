《香港报摘》--经济日报12月5日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--深港通今正式开通，惠理基金 创办人兼主席谢清海预期，短期港股成交及指数难大升，但未来港股会较深圳股市更快地迎来大成交。
**其他**
--近年积极拓展内地市场的领展 于北京及上海共持两项物业，管理层表示，集团虽有意收购更多内地项目，但仍倾向将目标控制在政策透明度及经济环境较佳的一线城市。
--汇丰 一直有与交行 于内地发行联营信用卡，并计划首次以自家品牌推出三款与中国银联及万事达卡合作的信用卡，分别是汇丰卓越理财旅行信用卡、旅行信用卡及生活信用卡。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。