《香港报摘》--经济日报12月5日

**头版头条**

--深港通今正式开通，惠理基金 创办人兼主席谢清海预期，短期港股成交及指数难大升，但未来港股会较深圳股市更快地迎来大成交。

**其他**

--近年积极拓展内地市场的领展 于北京及上海共持两项物业，管理层表示，集团虽有意收购更多内地项目，但仍倾向将目标控制在政策透明度及经济环境较佳的一线城市。

--汇丰 一直有与交行 于内地发行联营信用卡，并计划首次以自家品牌推出三款与中国银联及万事达卡合作的信用卡，分别是汇丰卓越理财旅行信用卡、旅行信用卡及生活信用卡。（完）

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