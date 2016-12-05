《香港报摘》--信报12月5日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--今天是＂深港通＂开车的大日子，无奈＂只是近年尾＂基金准备收炉，而启动日子一再延期亦令市场热情冷却。有中资券商消息称，内地母公司下达有关＂深港通＂的指示，指内地正严打股市违规及资金外逃，本月只须按客户指示正常交易，业界预期港股本周上望23,000点将见阻力。
**其他**
--中银香港 旗下中银理财的跨境客户按年显着上升，该行个人金融及财富管理部副总经理卢慧敏指出，今年吸纳的中银理财新客户中，跨境内地客户占30%；预期内地客户增速会较本地客户为快，明年相关比例将高于30%。
--荷宝策略师Peter Welle表示，如无意外，美国联储局将于本月加息，估计明年只会加息两次。他又认为，欧洲央行的买债承诺若能降低意大利债市风险，对欧罗区其他国家债市亦能打下强心针。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。