《香港报摘》--信报12月5日

**头版头条**

--今天是＂深港通＂开车的大日子，无奈＂只是近年尾＂基金准备收炉，而启动日子一再延期亦令市场热情冷却。有中资券商消息称，内地母公司下达有关＂深港通＂的指示，指内地正严打股市违规及资金外逃，本月只须按客户指示正常交易，业界预期港股本周上望23,000点将见阻力。

**其他**

--中银香港 旗下中银理财的跨境客户按年显着上升，该行个人金融及财富管理部副总经理卢慧敏指出，今年吸纳的中银理财新客户中，跨境内地客户占30%；预期内地客户增速会较本地客户为快，明年相关比例将高于30%。

--荷宝策略师Peter Welle表示，如无意外，美国联储局将于本月加息，估计明年只会加息两次。他又认为，欧洲央行的买债承诺若能降低意大利债市风险，对欧罗区其他国家债市亦能打下强心针。（完）

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