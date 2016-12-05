《香港报摘》--其他报纸重要消息12月5日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**明报**
--纺织股银仕来 最近参与内地电视剧制作，集团高级财务总监谭彬表示，期望透过具备自编剧集及发行能力的班底，增加制作量，及选择剧集投资提高回报，投资占比约由10%至50%不等。
**星岛日报**
--百货店经营商先施 主席兼行政总裁马景煊表示，公司已提早及延长圣诞推广活动，因时装行业不想囤货，因而奉行薄利多销政策。
**东方日报**
--上海证大 公布，以代价约18.1亿兰特（约9.98亿港元）出售位于南非约翰内斯堡沐德坊的物业予一南非房地产发展商，预期出售事项将会产生约3,082万港元亏损。
**文汇报**
--光汇石油 )今年初利用＂互联网+＂创新推出的光汇云油平台，截至目前的10个月已吸引了100万汽车用户，其中活跃用户近一半，累计成交金额达15亿元人民币。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。