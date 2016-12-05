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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 08:54 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息12月5日

**明报**

--纺织股银仕来 最近参与内地电视剧制作，集团高级财务总监谭彬表示，期望透过具备自编剧集及发行能力的班底，增加制作量，及选择剧集投资提高回报，投资占比约由10%至50%不等。

**星岛日报**

--百货店经营商先施 主席兼行政总裁马景煊表示，公司已提早及延长圣诞推广活动，因时装行业不想囤货，因而奉行薄利多销政策。

**东方日报**

--上海证大 公布，以代价约18.1亿兰特（约9.98亿港元）出售位于南非约翰内斯堡沐德坊的物业予一南非房地产发展商，预期出售事项将会产生约3,082万港元亏损。

**文汇报**

--光汇石油 )今年初利用＂互联网+＂创新推出的光汇云油平台，截至目前的10个月已吸引了100万汽车用户，其中活跃用户近一半，累计成交金额达15亿元人民币。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)

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