中国环保：近日60多个城市遭遇空气重污染，仍有企业违规排放--环保部

路透北京12月5日 - 新华社援引中国环境保护部周日晚的通报称，12月2日至4日，受明显不利气象条件影响，中国京津冀及周边地区发生一次大面积区域性空气重污染过程，影响范围包括北京、天津、河北、山东、山西、河南、辽宁等七省市，涉及60多个城市，但仍有企业违规排放。

环保部已于11月29日晚提前函告北京、天津、河北、山西、山东、河南六地，提示实施区域联动，共同应对重污染天气。同时，环保部派出四个督查组，分赴河北、山东等地开展督查。

据环保部介绍，京津冀及周边地区有60多个城市统一启动预警响应，首次实现了区域高级别、大范围预警应急联动。其中，河北省石家庄、保定等九个城市启动红色预警措施；北京、天津等24个城市启动橙色预警措施；22个城市启动黄色预警措施；五个城市启动蓝色预警措施。

督查组在检查中也发现一些地方还存在问题，环保部在通报中对督查涉及的十几家企业和多个城镇进行“点名”。包括部分企业应急减排措施落实不到位。如河北省任丘市河北天时化工有限公司应急预案弄虚作假，不能稳定达标排放。