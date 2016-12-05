中国环保：近日60多个城市遭遇空气重污染，仍有企业违规排放--环保部

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月5日 - 新华社援引中国环境保护部周日晚的通报称，12月2日至4日，受明显不利气象条件影响，中国京津冀及周边地区发生一次大面积区域性空气重污染过程，影响范围包括北京、天津、河北、山东、山西、河南、辽宁等七省市，涉及60多个城市，但仍有企业违规排放。
环保部已于11月29日晚提前函告北京、天津、河北、山西、山东、河南六地，提示实施区域联动，共同应对重污染天气。同时，环保部派出四个督查组，分赴河北、山东等地开展督查。
据环保部介绍，京津冀及周边地区有60多个城市统一启动预警响应，首次实现了区域高级别、大范围预警应急联动。其中，河北省石家庄、保定等九个城市启动红色预警措施；北京、天津等24个城市启动橙色预警措施；22个城市启动黄色预警措施；五个城市启动蓝色预警措施。
督查组在检查中也发现一些地方还存在问题，环保部在通报中对督查涉及的十几家企业和多个城镇进行“点名”。包括部分企业应急减排措施落实不到位。如河北省任丘市河北天时化工有限公司应急预案弄虚作假，不能稳定达标排放。
散小乱污企业污染问题严重。如天津市静海区王口镇数十家炒货加工企业集聚，这些企业仅配备了简单的除尘设施，部分企业烟囱冒黑烟。面源管控不到位。如河北省沧州市G3高速路沿线烧荒、烧秸秆现象多见。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。