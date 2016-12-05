港报财经评论：中电信炒波幅风险可控--经济日报12月3日

中电信炒波幅风险可控/ 林瑞芬

大市仍处于好淡点击战，你一拳我一拳，周四为油股带动上升，但周五又被科网股腾讯（00700）拖累而回落。

恒指昨收22564点，跌1.37%，受制于50天綫（现近23000），也是周綫图所示，保历加通道中轴的阻力，上冲不了，回吐参考支持，保历加通道下限兼上升轨支持位近21800，以及心理关口22000支持应发挥一定支持作用。

国指昨收报9781点，跌1.12%，同是保历加通道周綫图，与恒指一拼，立见国指比恒指强势，所见国指试穿保历加通道中轴，未完全失守，回升又快速地升抵近保历加通道顶部，10000关无疑仍是后市的关键。若国指能反覆推进，有效突破10000点，其上升动力将出现新突破，闷局打破，下一级挑战的阻力将是11000点，而年底前或有所反覆震荡，但只要能稳守于上升轨支持近9300点，后市守候突破的机会值得期待。

今年底前的投资策略，不宜见涨追涨，而是耐性逢低收集。中资电讯股主要炒波幅，基本面稳，不用投资者慌失失，周中股价曾异动，后市还是可以留意着中国电信（00728）。邓普顿基金于上月以每股平均价3.811港元增持中电信0.37%，与现价水平相若，大跌空间有限。

中电信的收入走向基本平稳，第三季收入同比增长7%至870亿元（人民币‧下同），净利润同比增长9%至59亿元，这主要得益于中电信继续扩大在移动业务和4G业务的市场份额，今年第三季新增移动用户560万，新增4G用户1,740万。宽频业务继续保持领先，取得稳健增长，今年第三季新增用户270万。ARPU则保持稳定，由于4G渗透率提高及资料流程量高速增长，中电信今年首三季的移动用户ARPU稳定在56元，其中，4G用户ARPU达74元。中电信今年第三季新增光纤使用者达934万，光纤渗透率提高至81%，较去年同期提升25个百分点，期内宽频用户ARPU达55元。中金公司就归结认为，此一切是中电信取得了差异化竞争优势结果，通过提供「新融合」产品，即4G、光纤和IPTV的产品组合，吸引了新使用者并提升了用户黏性。相比移动和联通增大市场费用的做法，电讯差异化竞争的策略收效更良好。中金给予中电信的中期目标价甚进取，由4.30港元提升至4.85港元，2016及2017年度每股经营现金流分别达1.73元及1.60元，2016及2017年度每股盈利分别为0.25元及0.27元，同期每股股息分别为0.11元及0.12元。

野村近周亦发表报告表示，中电信在提升派息比率方面，较同业更具弹性，故把中电信评级由「中性」调升至「买入」，目标价由4.20港元调升至4.50港元。另外，据大和资本发表研究报告重申对中电信的「买入」投资建议，目标价更为进取，看5.01港元。

大和认为，中电信现时聚焦在4G及固网宽频业务，并且将希望在新兴业务取得优势，包括物联网、云端服务、网络协定电视、互联网金融等，从而推动中期盈利增长。这些业务都开始取得成果，例如是网络协定电视于上半年已有5,000万个客户订阅，而互联网数据中心业务收入亦取得37%市占率。大和引述中电信管理层指出，其移动业务在主要城市的网络质素与中国移动（00941）相若，又指，在800MHz频段上建设LTE4G网络的计划，以及与中国联通（00762）的合作，有利中电信以符合成本效益之方式进入农村网络市场。中电信又预期，明年资本开支进一步下降，因5G投资最快要到2019或2020年才展开，集团亦会根据盈利能力及资本需要，检讨今年的派息水平，大和估计，中电信今年派息比率按年持平于32%。

仔细分析股价走势，今年来，中电信处于波幅区，在3.3港元支持力很大，而向上阻力正受制下降轨4.1港元左右，炒波幅而言，3.5至3.6港元左右是理想收集区，以3.3港元止蚀，先上望反覆挑战4港元，昨收报3.72港元。（完）

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