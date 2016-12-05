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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 09:05 BJT

中国信用债：博源控股称11亿元超短融16博源SCP001兑付存在不确定性

路透上海12月5日 - 中国内蒙古博源控股集团上周五稍晚称，其所发行的于上周六(3日)到期的11亿元人民币超短期融资券--16博源SCP001 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性（因假日实际兑付应延至周一）。

刊登在中国货币网的公告称，当前由于公司流动性不足，资金链紧张，原计划的资金筹措方案目前尚未落实，虽然公司正在通过多种渠道积极筹措偿债资金，但16博源SCP001到期兑付仍存在不确定性。

本次涉及超短融期限九个月，票面利率6.6%，应付本息额为11.5445亿元。主体评级为AA-，主承销商为浦发银行，进出口银行为联席主承销商。（完）

参看详情，可点选中国货币网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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