永安期货：中国期指总持仓下滑，市场对后市看法分歧显着增大

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月5日的《期货日报》：
上周指数呈现先抑后扬走势，上证综指连续创出新高之后，快速回落至3250点附近，3300高点昙花一现。市场二八分化现象进一步加剧，期指三个品种表现各不相同，IH和IF主力合约双双上涨，周涨幅分别达到1.5%和0.8%，但与之相反的是，IC明显走弱，当周下跌2%。基差方面，由于期指走势较强，IF和IH贴水大幅收窄至几近平水状态，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水3点、3.9点和88点。
主力持仓方面，上周期指三个品种多空主力持仓均出现大幅衰减。IF多空双方分别减仓3000余手，空头减仓幅度更是逼近4000手，净多持仓被动增至588手；IH总持仓降幅有限，但主力持仓出现明显回落，多空双双减仓2000手左右，净多持仓小幅增至892手；IC多空主力持仓均出现下滑，但空头减仓力度更大，当周减少2434手，净空持仓收窄至356手。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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