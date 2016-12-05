永安期货：中国期指总持仓下滑，市场对后市看法分歧显着增大

上周指数呈现先抑后扬走势，上证综指连续创出新高之后，快速回落至3250点附近，3300高点昙花一现。市场二八分化现象进一步加剧，期指三个品种表现各不相同，IH和IF主力合约双双上涨，周涨幅分别达到1.5%和0.8%，但与之相反的是，IC明显走弱，当周下跌2%。基差方面，由于期指走势较强，IF和IH贴水大幅收窄至几近平水状态，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水3点、3.9点和88点。