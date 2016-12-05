港报财经评论：伦齐赌局揭盅，＂头班车＂迎考验--信报12月5日

伦齐赌局揭盅，＂头班车＂迎考验/ 习广思

上周五美国就业数据公布后，美元回吐，美债息回落，美股大致平收，新兴市场收复上周部分失地。特朗普效应暂时消减，美元回落为今日＂深港通＂创造较好的通车环境。意大利修宪公投失败机会较高，市场预期不会有大选，主张民粹主义的政党五星运动暂时没有机会掌权，少了一重顾虑，恒指本周有望再上试23000点水平。

今早开市仍要紧贴意大利修宪公投结果，大概本港时间早上6时结束投票，在本港开市时形势会有些眉目。若赞成与反对的票数接近，须再等候多一点时间才能揭晓结果，早市可能会有些折腾。若修宪获得通过，则可解该国的政治危机，但若修宪被否决，则大家要留意意大利总理伦齐的反应，倘若他如之前所言辞职及举行大选，则势令金融市场出现震荡。今年举行的公投或选举不时有意料之外的结果，相信不少投资者都宁愿靠边站，等有确实结果才＂买定离手＂。

今天＂深港通＂正式开车，＂深港通＂与＂沪港通＂开通的客观条件有一个很大的分野，就是人民币滙率。2014年11月17日＂沪港通＂正式开通时，人民币仍属强势，但过去两年，美元兑人民币升了13%，南下买港股的北水单计滙价都赚了13%。若预期人仔会继续贬值，内地投资者应该会加速南下，就算买同一只股票，起码H股可起滙率上的自然对冲。

经过两年的摸索和实践，内地机构投资者也熟悉了本港市场操作，除了中资股外，十大成交股份也不时出现滙控（00005）及港交所（00388）等本地大蓝筹。此外，中资券商在本港的营运比两年前有更大的规模，研究队伍加强，对客户应有更多心水建议，所以＂深港通＂开通初期南向资金应会旺过早期的＂沪港通＂。

今年下半年表现颇佳的中资券商股，上周先行调整，有机会借＂深港通＂正式开车再炒一转，加上12月券商股有季节性升势，有一点值博率。

特朗普胜出美国总统大选后，美债息上扬，市场流行沽科技股买入银行股、保险股，但重仓科技股的Henderson Global Investors亚洲（日本以外）基金主管Andrew Gillan接受《巴隆氏》财经杂志专访时表示，银行的存贷息差虽然会扩阔，但收入仍是平平，估计明年初公布的今年第四季业绩便可见一斑，反而具创新能力的科技股如腾讯（00700）及网易等更值得持有。

市场资金买乜股，很多时都是跟着时势走，当时势逆转，又会有新一轮的＂换马＂。要走快市场一步，有时也要逆市而为，先行一步，宁愿蚀住买。

市场流行的说法是科网股贵，故转向落后的周期股，但大型科网股贵得有道理，20至30倍的市盈率，说来确是贵，但盈利增长有20%至30%，何况这些公司在行内具垄断地位，新进者难与争锋，相对盈利增长而言估值绝对不贵。买周期股的风险是特朗普的经济刺激方案有几猛料，暂时都是未知之数，作为股民，笔者还是两手准备较稳阵。

不过，几时值得买腾讯呢？若以券商的平均目标价衡量，腾讯现价虽然距离目标价已有46元，但从过往几年经验看，出现大型调整后的底部通常在目标价高于股价40%才会出现，以现时目标价237元计算，铁底应该在170元，上周五出现散户血肉长城买盘，可能来早了一些。腾讯上周五收报191元，跌1.8%。当然，这是往绩纪录，世事往往出人意表，若要入市入得安心，可等较吸引的价位，例如180元以下才逐步收集。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘