《中国报摘》--其他报纸重要消息12月5日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**上海证券报**
--证监会副主席方星海表示，未来，将开发、上市更多符合实体经济需要、市场条件具备的期货新品种，包括推出原油期货和白糖、豆粕等商品期权。
--深交所总经理王建军表示，上交所股票期权试点运行平稳、功能发挥良好，将股票ETF期权试点推广扩大到深交所的条件已经具备。
**证券时报**
--中植集团旗下企业中泰创赢从二级市场增持康得新 1.76亿股，完成首次举牌，占公司总股本的5.00%，并成为公司第二大股东。
--美都能源 公告称，拟以自有现金参与信达财险股份的竞买，受让总股数12.3亿股，占其总股本的41%，合计金额不低于24.5亿元人民币。若并购成功，因信达财险股权相对分散，美都能源将对其实现实际控制，并将进入保险行业。
--停牌近半年之久，天兴仪表 披露重组草案，拟以21.14元/股，向31名对象定向发行股份2.03亿股，作价43亿元购买贝瑞和康100%股权。
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。