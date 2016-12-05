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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 09:17 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月5日

**上海证券报**

--证监会副主席方星海表示，未来，将开发、上市更多符合实体经济需要、市场条件具备的期货新品种，包括推出原油期货和白糖、豆粕等商品期权。

--深交所总经理王建军表示，上交所股票期权试点运行平稳、功能发挥良好，将股票ETF期权试点推广扩大到深交所的条件已经具备。

**证券时报**

--中植集团旗下企业中泰创赢从二级市场增持康得新 1.76亿股，完成首次举牌，占公司总股本的5.00%，并成为公司第二大股东。

--美都能源 公告称，拟以自有现金参与信达财险股份的竞买，受让总股数12.3亿股，占其总股本的41%，合计金额不低于24.5亿元人民币。若并购成功，因信达财险股权相对分散，美都能源将对其实现实际控制，并将进入保险行业。

--停牌近半年之久，天兴仪表 披露重组草案，拟以21.14元/股，向31名对象定向发行股份2.03亿股，作价43亿元购买贝瑞和康100%股权。

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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