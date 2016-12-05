港报社评：民粹主义抬头，特首候选人须提应对之道--信报12月5日

特首选战像雾又像花，加上传闻之中消息人士的＂点红点绿＂，红灯绿灯闪烁不定，外界满腹疑团，如堕五里雾中。纵然如此，现在终于有一幅轮廓渐呈的图画，财政司司长曾俊华表明心志，公开宣称如果对香港有利，积极考虑参选；身兼行政会议成员和立法会议员的新民党主席叶刘淑仪将于本月十五日在湾仔会展举办活动，预料届时将会宣布加入竞逐。

假设曾俊华和叶刘淑仪皆决定参选，加上早已表态逐鹿的退休法官胡国兴，以及相信志切争取连任的现届特首梁振英，明年三月将是一场有竞争的行政长官选举。对于七百万市民来说，尽管政改方案被否决之后，绝大多数人仍然无权投票，但有竞争总好过没竞争；在一场多于一人参与角逐的＂跑马仔游戏＂之中，起码候选者必须凭其政纲向所有人清楚交代治港理念。

以曾俊华为例，在他表示积极考虑参选特首之后，隐隐然已浮现了治港理念的梗概。财爷昨日以＂更美风景＂为题发表网志，指出近年社会矛盾愈见尖锐，甚至出现水火不容的撕裂情况，即使愿景多么理想，假如不能同心协力、团结一致，最终只会事倍功半，甚至徒劳无功。曾俊华上星期访京，他在网志透露一名财金官员跟他说，香港社会一定要保持稳定，否则经济发展难以说起，他非常认同。曾俊华认为，现时没有灵丹妙药，可以瞬间解决眼前复杂的社会问题，但如果有平和的氛围与和谐的环境，在互信坦诚基础上求同存异，即使每次只迈出一小步，最终都可以愈走愈远，愈爬愈高，等着大家的会是前面更美的风景。

这当然不是正式的参选政纲，但仍然能够一窥曾俊华的思维，看来他的理想是抚平社会撕裂。理想归理想，若然未来真的出现一位＂曾俊华特首＂，他将会拿出怎样的具体办法来达成理想呢？对于这个问题，莫说曾俊华必须回答，即使其他有意问鼎者亦不能回避，毕竟矛盾愈见尖锐并非香港的独家现象，放眼全球皆有类似趋势，化解矛盾--尤其是民粹主义带来的矛盾--乃国际社会面对的共同课题。

且看英国的脱欧公投，再看美国的总统大选，两个爆冷的结果都与民粹主义息息相关。英国选民赞成脱离欧盟，很大程度是基于右倾的排外情绪，抗拒移民和难民侵害本土的既得或应得利益。美国选民的倾向更加明显，他们宁愿由一位立场极右的特朗普入主白宫，不介意他的＂政治不正确＂也许会造成始料不及的后果，目的不外乎期望这位语出惊人的总统带来改变，为本土国民大增就业机会。特朗普鼓吹的＂美国优先＂，迎合了民粹主义者的口味，一举颠覆了民主党希拉莉所代表的精英治国传统；就算在共和党之内，特朗普亦是特立独行的异见者。

至于欧洲大陆，民粹主义同样方兴未艾。奥地利昨日举行总统大选，极右的自由党候选人霍费尔（Norbert Hofer）虽然未能胜出，但其势力冒升亦令人不得不刮目相看。意大利昨日就宪制改革进行公投，民调显示反对派领先，若然修宪遭公投否决，总理伦齐（Matteo Renzi）将会辞职，意味着右翼势力抬头，反建制的疑欧政党＂五星运动＂乃最大得益者，意大利一旦由民粹主义力量主导，无可避免触发欧盟的瓦解危机。

回头看看香港，本土派亦是蠢蠢欲动，他们鼓吹＂香港优先＂，务求与内地区隔，理论上不算＂种族歧视＂，但实际上就是右倾的排外情绪。中央政府和特区政府可以义正词严反港独，可是面对没有鼓吹港独的民粹主义者，该当如何处理？

特首选举有竞争，绝对是一件值得欢迎的事，若然各位候选人的政纲说得出怎样有效应对民粹主义，相信有识之士更会热烈鼓掌。（完）

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