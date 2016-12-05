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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 09:35 BJT

企业并购：Panasonic洽购车灯厂商ZKW，交易金额最高10亿美元--日经

路透东京12月5日 - 日经新闻周一报导，日本Panasonic 对以最高10亿美元收购欧洲汽车车灯制造商ZKW Group的磋商进入最后阶段，加快进入汽车电子市场的步伐。

日经新闻表示，两家公司最快本月可能达成基本协议。

ZKW供应发光二极体(LED)车头灯以及向通用汽车 和宝马汽车(BMW) 等美欧汽车制造商提供照明模组。该公司预测2016年营收约为9亿欧元。

Panasonic在声明稿中表示，该报导的交易并非已宣布的事。该公司并称，不对个别交易置评。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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