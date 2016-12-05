企业并购：Panasonic洽购车灯厂商ZKW，交易金额最高10亿美元--日经

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月5日 - 日经新闻周一报导，日本Panasonic 对以最高10亿美元收购欧洲汽车车灯制造商ZKW Group的磋商进入最后阶段，加快进入汽车电子市场的步伐。
日经新闻表示，两家公司最快本月可能达成基本协议。
ZKW供应发光二极体(LED)车头灯以及向通用汽车 和宝马汽车(BMW) 等美欧汽车制造商提供照明模组。该公司预测2016年营收约为9亿欧元。
Panasonic在声明稿中表示，该报导的交易并非已宣布的事。该公司并称，不对个别交易置评。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。