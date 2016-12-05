英国经济：11月零售价再下降，但脱欧所致成本压力料在明年显现--BRC

路透伦敦12月5日 - 行业调查周一显示，11月英国零售价格跌幅与10月相同，但公投脱欧带来的成本上涨压力可能明年在零售价格中有所反映。

英国零售业联盟(BRC)称，上月零售价格下跌1.7%，受食品价格推动而走低。

数据显示，零售商尚未将进口食品成本上涨转嫁给消费者；6月英国公投脱欧之后英镑大跌，造成进口食品价格上涨。

BRC称，该影响可能在2017年逐渐显现。

“明年我们可能会看到成本压力开始对价格产生影响，但预计不会出现突然涨价或价格飙升，不同商品类别和零售商的涨价时点和幅度都将不同，”BRC执行长Helen Dickinson说道。

近期的企业调查显示，服务业、制造业和建筑业者面临的价格压力都大幅加剧。

Dickinson称，零售商目前已控制住了通胀压力。

英国最大零售商乐购 上月警告其供应商不要为了维持获利而提价。

乐购10月暂停了联合利华产品的线上销售；之前联合利华曾寻求抬高Marmite等畅销品牌产品的价格。(完)