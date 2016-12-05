全球金市：金价小涨，之前意大利总理称其将辞职

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美国雇主11月加大招聘力度，失业率回落至逾九年低位，美联储)本月稍后升息基本是板上钉钉。
德意志银行同意支付6,000万美元和解交易商及投资者对其涉嫌操控金价的美国诉讼。
土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)周五呼吁国人将外币转为黄金或土耳其里拉，并称除了降息刺激经济以外别无选择；这番评论将里拉掼压至新低。
中国本周黄金溢价逼近三年高位，交易商指称当局限制黄金进口，导致黄金供给受限；而印度黄金则转为折价，因现金严重短缺打压买气。
美国商品交易管理委员会(CFTC)数据显示，投机客将黄金期货及期权净多仓削减17,843口至103,392口，为2月以来低位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/龚芳; 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。