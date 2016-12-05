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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 09:30 BJT

全球金市：金价小涨，之前意大利总理称其将辞职

　美国雇主11月加大招聘力度，失业率回落至逾九年低位，美联储)本月稍后升息基本是板上钉钉。

　德意志银行同意支付6,000万美元和解交易商及投资者对其涉嫌操控金价的美国诉讼。

土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)周五呼吁国人将外币转为黄金或土耳其里拉，并称除了降息刺激经济以外别无选择；这番评论将里拉掼压至新低。

中国本周黄金溢价逼近三年高位，交易商指称当局限制黄金进口，导致黄金供给受限；而印度黄金则转为折价，因现金严重短缺打压买气。

美国商品交易管理委员会(CFTC)数据显示，投机客将黄金期货及期权净多仓削减17,843口至103,392口，为2月以来低位。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/龚芳; 审校 张涛)

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