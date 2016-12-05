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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 09:25 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均上升，CFETS指数微升至94.92

路透上海12月5日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周一较上日微升0.01%至94.92；SDR篮子指数微升至95.52，BIS篮子指数微升至96.28
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.97%，SDR篮子指数跌3.36%，BIS指数跌5.34%
。
 CFETS篮子货币            今日中间价   CFETS篮子货币较上日升贬点数
 人民币                         6.887                          -76
 欧元                          7.2709                          669
 日圆                          6.0792                         -419
 港元                           0.888                         -9.8
 英镑                          8.7244                         -634
 澳元                           5.117                         -105
 新西兰元                      4.8901                          -87
 新加坡元                      4.8356                          -90
 瑞郎                          6.7851                          226
 加元                          5.1645                           62
 林吉特                        0.6439                        -22.9
 卢布                          9.3144                          161
 泰铢                          5.1777                          -31
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.86，较上日微升0.08%；RXY全球在岸人民币指数 报95.66，微升0.14
%；RXY参考离岸人民币指数 报95.79，微升0.09%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报95.59，微升0.16%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)

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