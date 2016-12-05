中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均上升，CFETS指数微升至94.92

路透上海12月5日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微升0.01%至94.92；SDR篮子指数微升至95.52，BIS篮子指数微升至96.28 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.97%，SDR篮子指数跌3.36%，BIS指数跌5.34% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数 人民币 6.887 -76 欧元 7.2709 669 日圆 6.0792 -419 港元 0.888 -9.8 英镑 8.7244 -634 澳元 5.117 -105 新西兰元 4.8901 -87 新加坡元 4.8356 -90 瑞郎 6.7851 226 加元 5.1645 62 林吉特 0.6439 -22.9 卢布 9.3144 161 泰铢 5.1777 -31 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.86，较上日微升0.08%；RXY全球在岸人民币指数 报95.66，微升0.14 %；RXY参考离岸人民币指数 报95.79，微升0.09%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报95.59，微升0.16%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)