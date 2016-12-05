表格：台湾外资及陆资11月净汇出约32.85亿美元，连续第二个月净汇出

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月5日 - 台湾金融监督管理委员会周一表示，外资及陆资于11月净汇出约32.85亿美元，连续第二个月净汇出。至今年11月底，外资总累计净汇入金额达2,013.20亿美元。
以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：
月份 金额(亿美元)
11月 -32.85
10月 -19.16
9月 +0.22
8月 +4.69
7月 +27.04
6月 +40.50
5月 -29.09
4月 +18.20
3月 +60.92
2月 +14.75
2016年1月 -10.19
----------------------------
2016年累计 +75.03
2015年12月 -6.34
11月 -4.20
10月 +15.29
9月 -24.06
8月 -34.83
7月 -33.50
6月 -22.46
5月 +16.90
4月 +36.87
3月 +14.38
2月 +26.41
1月 +29.27
----------------------------
2015年累计 +13.72
2014年12月 -6.14
11月 +27.35
10月 -12.80
9月 -30.15
8月 -2.16
7月 +18.10
6月 +35.64
5月 +30.81
4月 +50.98
3月 +32.47
2月 +7.22
1月 +8.01
----------------------------
2014年累计 +159.32
注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。
资料来源：金管会证期局。请详见(here)(完)
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