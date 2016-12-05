台湾债市：10年券殖利率随空单回补续收日低，静待明标债结果交投冷

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 105/11R续收日低，因空单少量回补
* 市场待明日标债结果，多空均不敢造次
* 观望气氛浓厚，10年券仅成交10亿台币
* 明日105/11R殖利率区间料在1.16-1.19%
路透台北12月5日 - 台湾指标10年公债105/11R期 发行前交易殖利率周一续收日低。交易员指出，因明天将标债，市场观望气氛非常浓厚，多、空双方都不敢造次，致交投极冷，仅成交10亿台币。
他们表示，上周空方已露疲态，今天随殖利率小幅弹升，引少量空单获利了结，促使殖利率由升转跌且以日低作收。
〞上礼拜空方就凶不起来了，盘中出现空方失望性回补，殖利率就下来了。〞一大型银行交易员说。
另一大型银行交易员指出，因市场静待明日标债结果，今天殖利率波幅不大，盘中仅见空单少量回补；短线观察重点在明日标债结果，后续则视美债殖利率走势，美债殖利率若再走扬，台债应有压力。
一大型票券商交易员亦称，今天真的很夸张，市场上几乎没有人在做交易，成交量更是〞急冻〞，主要是近来大型银行动作不大，且估对10年券兴趣不大，加上大家都在等待明天的标债结果，交易意愿低。
台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债105/11R期。路透调查显示，本期10年公债得标利率料在1.19-1.225%。
交易员预估，明日的105/11R期公债交易区间料在1.16-1.19%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)
10 105/11R -0.84 1.1616 1.1616-1.1838 10.00
浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1600
5 105/13 没有成交
3 105/1 没有成交
2 105/12 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。