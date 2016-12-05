《全球重要经济事件一览表》--12月5日-12月12日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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12月5日(一)
北京--穆迪-中诚信国际2017年中国市场信用风险年会。
布鲁塞尔--欧元区财长会议(0830)。
布鲁塞尔--欧元区单一处理委员会主管Elke Koenig在欧洲议会经济委员会发表演说(1600)。
纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利就宏观经济前景及其对纽约的意义发表演说(1330)。
芝加哥--美国芝加哥联储总裁埃文斯于芝加哥高管俱乐部(Chicago Executives Club)就当前经济状况与货币政策发表演说(1425)。
凤凰城--美国圣路易斯联储总裁布拉德于亚利桑那州立大学凯瑞商学院主办的第53届经济预测午餐会就美国经济与货币政策发表讲话(1905)。
利物浦--英国央行总裁卡尼在利物浦约翰摩尔斯大学发表演说(1700)。
日本长崎--日本央行总裁黑田东彦和欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛在巴黎欧洲金融市场协会论坛发表演说(1245)。
斯德哥尔摩--瑞典央行常务理事会会议(1200)。
12月6日(二)
墨尔本--澳洲央行利率会议(0430)。
孟买--印度央行召开货币政策委员会会议。
12月7日(三)
日本长崎--日本央行副总裁岩田规久男在与商界领袖的会议上发表讲话。
渥太华--加拿大央行宣布利率决议(1500)。
12月8日(四)
卢比安纳--欧洲央行管理委员会委员会议，之后将宣布利率决议并召开记者会。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，会后宣布利率决定并召开记者会。
北京--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会(至10日)。
12月9日(五)
暂无重要经济事件预告。
12月10日(六)
北京--2016（第十五届）中国企业领袖年会(至12日)。主题为“主场中国--解码未来商业方案。
12月12日(一)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。