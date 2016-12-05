台湾汇市：台币兑美元盘初随亚币走贬至32大关，外资汇出

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月5日 - 台币兑美元 周一盘初走贬。交易员表示，意大利总理在修宪公投遭遇惨败后宣布辞职，政局不稳，欧元走跌，亚币也随之走弱，主因外资汇出，令台币贬至32.00大关。
他们指出，早盘外资汇出，而出口商见到美元走强至32.00大关，也有明显抛汇；且上周末的美国非农就业数据不弱，预估美国联邦储备理事会12月将升息已非常确定，这令美元中期有走强的空间。
〞这价格对出口商是非常、非常有吸引力了，〞一位小型商银交易员说。
他们认为，尽管中线美元仍有走强空间，但是32元的大关倒也难一下站上。〞毕竟还是一个心理关卡，〞另一本地商银交易员说。
本地时间10:30，台币兑美元报在31.989，交投区间介于31.910-32.000，上日收在31.923。
本地时间10:33，韩元兑美元 报1,174.4，上日收在1,172.6；台股加权指数 则跌0.12%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇折价幅度较上日尾盘稍有缩小；目前一个月美元/台币远汇 报31.990/32.010，上日收在31.885。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.880-32.020。
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--《全球市场》欧元跌至20个月低点，受意大利修宪公投结果掼压 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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