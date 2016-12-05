国际油市：油价下跌，因美国活跃钻机数增加令市场不安

交易商表示，油价下跌是因产量上升所触发。上周石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国俄罗斯刚刚达成2017年减产的协议。减产举措旨在缓解两年多来的供应过剩。

同时，能源服务企业贝克休斯周五发布的数据显示，美国能源企业上周活跃钻机数增加，钻探活动的升温进入第七个月。

“美国石油活跃钻机数继续上升...自2016年5月27日触及低位以来，活跃钻机数已增加161台(增幅达51%)，”高盛表示。

随着美国产量料将增长，市场人士担心，上周OPEC与俄罗斯达成的减产协议力度可能并不如最初预期的那么大。该减产计划推动原油价格创下多年来最大单周涨幅。

俄罗斯上周表示，11月每日平均石油产量为1,121万桶，创下近30年高位。

虽然俄罗斯同意在2017年初减产30万桶/日，但要以11月产量作为基数。这意味着即便减产过后，该国产量也仍将高于2016年上半年产量过剩高峰时期的水平。

经纪商OANDA驻新加坡分析师Jeffrey Halley称，石油交易商“因俄罗斯石油产量触及纪录高位而感到担心，因为这意味着削减后的产量仍接近近期水平”。

在减产幅度料将最大的中东地区，也有迹象表明在实施减产前，石油产量将会上升。

沙特阿拉伯和科威特本月料将达成协议，恢复2014-2015年因环保和技术问题关闭的合作经营的油田的生产，预计产量可达30万桶/日。(完)

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