台湾货币市场：提存期初短率大致持稳，年关资金调度为先

* 提存期初资金宽，一周拆款利率略松动 * 短票落点多在农历年前，票券商先拿为赢 * 利率要求松紧不一，RP利率仍偏乱 记者 董永年 路透台北12月5日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，提存期初市场资金偏向宽松，需 求则相对低迷，此令一周拆款略有松动。 他们指出，为符合规定，大型票券商近期降低拆款比重，拉高卖票额度。这也使得期初拆款需求感觉特别 清淡。不过本月是季底又是年底，不可掉以轻心。 〞拆款有便宜一点点，还是不能太大意。〞一大型票券商资调人员说。 资调人员称，虽然今日一周拆款高点略有向上，但此应为小型票券商的成交利率。 另一大型银行交易员则称，今日虽仍有提供拆款与买票，不过资金情势随时都有变化，因此票券商都尽量 卖出跨新历与农历春节的短票，先取得资金流动性，以免届时变数横生。 本地时间 14:33 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.983 31.923 台湾加权股价指数<.TWII 9,160.66 9,189.49 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.200% 0.176-0.350% --一周拆款利率区间 0.180-0.430% 0.177-0.420% --两周拆款利率区间 0.190-0.430% 0.182-0.420% **取得年关资金为主** 短票方面，票券商交易员称，为降低拆款比重，今日以卖短票为主。取得多为跨月但落点在农历年前的资 金，由于上周五已有大型银行出手，将买票利率定在0.55%，因此成交利率以此为基准微幅调整。 〞为了取得年关流动性，以卖掉为优先。〞前述大型票券商交易员说。 另一大型票券商交易员说，大型银行也有开出跨农历年的买票利率在0.57%，但除了该银行外，市场需求 仍相当稀少。 今日跨月自保短票利率承作区间主要成交在0.45-0.55%；月内自保短票利率则在0.40-0.45%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.415%，区间为0.30-0.53%，成交量64.72亿台 币，前日加权平均利率为0.432%，利率区间在0.33-0.45%，成交金额11.32亿台币。 自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.543%，区间在0.36-0.63%，成交金额在101.11亿台币，前日加 权平均利率在0.509%，区间在0.27-0.55%，成交金额为15.74亿台币。 今日存单到期1,717亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共1兆800亿台币；分别为：周二4,125.80亿、周三为2,007亿、周四1,146.20亿 ，及周五1,804亿。 拆款中心资料 显示，修正后周五银行超额准备为负146亿台币，累计至周日超额准备为1兆(万亿)3, 344亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆3,261亿台币。 **RP利率仍乱** 债券附买回（RP）市场方面，交易员指出，月初资金状况持续改善，不过客户对利率的要求松紧不一，使 得利率虽有小幅下调，但高低差距仍大。 〞(客户对利率的要求)不愿意一下回来，差距很大，就看议价能力。〞一大型证券商交易员说。 一大型票券商交易员亦指出，目前利率仍乱但已逐渐下调。〞从乱的太夸张变成有点乱〞，只能看当天情 势而定。 今日证券商与金融机构短天期承做公债RP利率主要落在0.30-0.33%，但也有高见0.35-0.40%者；公司债附 买回利率主要成交在0.40-0.43%。 大型票券商与金融机构承做落点年内的公债附买回利率参考区间在0.29-0.35%；公司债附买回利率落在0. 30-0.40%；跨年公债参考利率自0.33%向上议价；公司债利率区间在0.36-0.45%。(完) (审校 林高丽)