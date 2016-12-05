香港热股：中国农产品向中信资产等收购内地典当业务，复牌劲升两成

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月5日 - 中国农产品交易有限公司 周一恢复股份买卖，盘初最多大涨19.5%。公司稍早宣布，将以总代价近31.2亿港元向中信资产等卖方，收购内地典当业务，公司并将以发行新股悉数支付代价；完成后，中信资产将持有中国农产品38.65%股权，成为单一最大股东。
中国农产品的声明称，拟向包括中信资产管理在内的11位卖方，收购中安信邦资产管理有限公司100%股份。后者在中国15个省或直辖市拥有25家当舖，并主要通过当地当舖向小企业和个人提供典当贷款。
该公司将按每股1.35港元向卖方发行约23.07亿股新股悉数支付代价，每股作价较公司11月16日，即停牌前最后报价1.28港元溢价5.47%。
中国农产品今天复牌，盘初股价最多劲扬19.5%至1.53港元的2015年7月以来的高位；但其后升幅收窄，香港时间09:50升8.59%，大盘恒生指数 升0.03%。
中信资产管理将提名六名董事加入中国农产品的董事会。
中安信邦2014及2015年度的净利分别为1.93亿和1.34亿元人民币。中国农产品表示，鉴于现有业务的财务表现，公司一直有意物色潜在收购机会扩展至具有增长潜力的新业务，以多元化其现有业务组合并扩阔收入来源，并认为收购中国的典当贷款业务为良机。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。