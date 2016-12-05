香港热股：中国农产品向中信资产等收购内地典当业务，复牌劲升两成

路透香港12月5日 - 中国农产品交易有限公司 周一恢复股份买卖，盘初最多大涨19.5%。公司稍早宣布，将以总代价近31.2亿港元向中信资产等卖方，收购内地典当业务，公司并将以发行新股悉数支付代价；完成后，中信资产将持有中国农产品38.65%股权，成为单一最大股东。

中国农产品的声明称，拟向包括中信资产管理在内的11位卖方，收购中安信邦资产管理有限公司100%股份。后者在中国15个省或直辖市拥有25家当舖，并主要通过当地当舖向小企业和个人提供典当贷款。

该公司将按每股1.35港元向卖方发行约23.07亿股新股悉数支付代价，每股作价较公司11月16日，即停牌前最后报价1.28港元溢价5.47%。

中国农产品今天复牌，盘初股价最多劲扬19.5%至1.53港元的2015年7月以来的高位；但其后升幅收窄，香港时间09:50升8.59%，大盘恒生指数 升0.03%。

中信资产管理将提名六名董事加入中国农产品的董事会。

中安信邦2014及2015年度的净利分别为1.93亿和1.34亿元人民币。中国农产品表示，鉴于现有业务的财务表现，公司一直有意物色潜在收购机会扩展至具有增长潜力的新业务，以多元化其现有业务组合并扩阔收入来源，并认为收购中国的典当贷款业务为良机。（完）

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