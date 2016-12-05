英国数据：制造业情况改善，因订单增加且海外需求前景佳--调查

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
英国工程雇主联合会和BDO称，制造业产出大幅回升，报告成长企业与报告下滑企业的差值从第三季的-7升至+13，这是自2015年第二季以来这一差值首次转为正值。
在途订单五个季度以来首次转为正值，形势的好转带动招聘和投资意愿的回升。
英国政府周一也表示，民间和公共部门在基础设施领域的拟投资规模首次超过5,000亿英镑(6,337.5亿美元)。
处于准备阶段的项目包括运输和建房以及宽频提升项目。英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)在11月23日公布自6月英国公投决定退欧以来的首份预算中概述过这些项目。
哈蒙德希望增加在基础设施的投资将帮助英国经济应对退欧的影响。(完) (编译 戴素萍/汪红英；审校 龚芳/孙茉莉)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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