英国数据：制造业情况改善，因订单增加且海外需求前景佳--调查

英国工程雇主联合会和BDO称，制造业产出大幅回升，报告成长企业与报告下滑企业的差值从第三季的-7升至+13，这是自2015年第二季以来这一差值首次转为正值。

在途订单五个季度以来首次转为正值，形势的好转带动招聘和投资意愿的回升。

英国政府周一也表示，民间和公共部门在基础设施领域的拟投资规模首次超过5,000亿英镑(6,337.5亿美元)。

处于准备阶段的项目包括运输和建房以及宽频提升项目。英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)在11月23日公布自6月英国公投决定退欧以来的首份预算中概述过这些项目。