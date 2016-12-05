中国债市：11月托管大增8,581亿，商业银行加力险资减持--中债登

路透上海12月5日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，11月末债券托管余额为 43.37万亿元人民币，当月增加8,581亿元，较10月4,014亿元环比增逾一倍。其中商业银行 本月增量大增至6,457亿元，创6月份以来单月新高；而此前连续增持的保险机构，则在当月 减少1,362亿元。 11月境外机构债券存量增加137.68亿元，为连续第四个月增持。具体券种方面，持有国 债规模增至4,167.15亿元，较10月的3,980亿元继续攀升，政策性银行债规模则小减至2,920 亿元。 本月债券托管增量大幅增加，主要受益于国债、地方债和政策性金融债。其中记账式国 债11月托管增加1,683亿元，10月增量为305.2亿元；地方债当月增加4,517亿元，10月为3,3 51亿；政策性银行债方面，11月托管量增加928.90亿元，上月为减少5亿元。 以下为2016年11月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币): 11月末 当月增减 当年累计增 减 合计（按债券） 433,726 8,581 83,304 特殊结算成员 26,226 687 6,124 商业银行 273,163 6,457 51,970 其中：全国性商业银行 212,144 4,441 38,336 城市商业银行 36,650 932 7,776 农村商业银行 20,482 1,074 5,866 保险机构 19,928 -1,362 -2,599 基金类 71,082 2,023 23,017 其中：商业银行理财产品 8,065 368 3,306 境外机构 7,570 138 1,544 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇/林高丽)