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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 12:50 BJT

中国债市：11月托管大增8,581亿，商业银行加力险资减持--中债登

路透上海12月5日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，11月末债券托管余额为
43.37万亿元人民币，当月增加8,581亿元，较10月4,014亿元环比增逾一倍。其中商业银行
本月增量大增至6,457亿元，创6月份以来单月新高；而此前连续增持的保险机构，则在当月
减少1,362亿元。
    
    11月境外机构债券存量增加137.68亿元，为连续第四个月增持。具体券种方面，持有国
债规模增至4,167.15亿元，较10月的3,980亿元继续攀升，政策性银行债规模则小减至2,920
亿元。
    
    本月债券托管增量大幅增加，主要受益于国债、地方债和政策性金融债。其中记账式国
债11月托管增加1,683亿元，10月增量为305.2亿元；地方债当月增加4,517亿元，10月为3,3
51亿；政策性银行债方面，11月托管量增加928.90亿元，上月为减少5亿元。
    
    以下为2016年11月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币): 
                            11月末       当月增减     当年累计增
                                                          减
 合计（按债券）               433,726          8,581       83,304
 特殊结算成员                  26,226            687        6,124
 商业银行                     273,163          6,457       51,970
 其中：全国性商业银行         212,144          4,441       38,336
 　　  城市商业银行            36,650            932        7,776
 　  　农村商业银行            20,482          1,074        5,866
 保险机构                      19,928         -1,362       -2,599
 基金类                        71,082          2,023       23,017
 其中：商业银行理财产品         8,065            368        3,306
 境外机构                       7,570            138        1,544
 
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易
市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期
融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上
海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)

 (整理 吴芳; 审校 李宏薇/林高丽)

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