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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 10:41 BJT

《香港重要政经日程》--12月5日-12月13日

================== 今日重要政经消息=================

12月5日（周一）

09:00 港交所 深港通开通仪式。

10:00 威华达 股东特别大会。

11:00 星展银行深港通电话会议。

*11:00 中银香港深港通投资展望记者会。

12:30 佳源国际 与盈创建筑科技3D打印战略合作传媒午餐会。

14:00 南潮控股 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

12月6日（周二）

10:00 中芯国际 在中国举行股东特别大会。

14:15 新鸿基金融2017年投资市场展望记者会。

14:30 思捷环球 股东周年大会。

*14:30 仲量联行商业地产及投资物业分析记者会。

15:00 TCL多媒体 股东特别大会。

12月7日（周三）

公布11月底外汇储备资产数字。

11:00 香港特许会计师公会2017年香港营商环境信心调查发布会。

12:30 先机环球投资2017年市场展望记者会。

14:30 玖龙纸业 股东周年大会。

12月8日（周四）

*进昇集团 首日挂牌。

*英皇证券 公布全年业绩。

10:30 美银美林2017年中国宏观经济前景记者会。

11:45 美银美林2017年中港地产市场展望记者会。

12月9日（周五）

*中信建投证券 首日挂牌。

10:30 越秀地产 股东特别大会。

11:00 新濠国际 股东特别大会。

12月12日（周一）

*南方通信 首日挂牌。

*万邦投资 公布全年业绩。

10:00 利标品牌 股东特别大会。

11:00 正道集团 股东特别大会。

12月13日（周二）

15:30 冠君产业信托 基金单位持有人特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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