《香港重要政经日程》--12月5日-12月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
================== 今日重要政经消息=================
12月5日（周一）
09:00 港交所 深港通开通仪式。
10:00 威华达 股东特别大会。
11:00 星展银行深港通电话会议。
*11:00 中银香港深港通投资展望记者会。
12:30 佳源国际 与盈创建筑科技3D打印战略合作传媒午餐会。
14:00 南潮控股 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
12月6日（周二）
10:00 中芯国际 在中国举行股东特别大会。
14:15 新鸿基金融2017年投资市场展望记者会。
14:30 思捷环球 股东周年大会。
*14:30 仲量联行商业地产及投资物业分析记者会。
15:00 TCL多媒体 股东特别大会。
12月7日（周三）
公布11月底外汇储备资产数字。
11:00 香港特许会计师公会2017年香港营商环境信心调查发布会。
12:30 先机环球投资2017年市场展望记者会。
14:30 玖龙纸业 股东周年大会。
12月8日（周四）
*进昇集团 首日挂牌。
*英皇证券 公布全年业绩。
10:30 美银美林2017年中国宏观经济前景记者会。
11:45 美银美林2017年中港地产市场展望记者会。
12月9日（周五）
*中信建投证券 首日挂牌。
10:30 越秀地产 股东特别大会。
11:00 新濠国际 股东特别大会。
12月12日（周一）
*南方通信 首日挂牌。
*万邦投资 公布全年业绩。
10:00 利标品牌 股东特别大会。
11:00 正道集团 股东特别大会。
12月13日（周二）
15:30 冠君产业信托 基金单位持有人特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。