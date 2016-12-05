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货币新闻 | 2016年 12月 5日 星期一 10:51 BJT

芝加哥期市：小麦期货上涨，因寒冷天气不利于美国冬季作物产量

分析师称，小麦期价受到支撑，因美国几乎没有降雪，冬季作物暴露在外，寒冷天气可
能影响产量。
    
    不过小麦涨势受阻，因预期澳洲小麦产量将创纪录，澳洲是全球第四大小麦出口国。
    
    尽管天气因素影响到田间作业，但加拿大作物丰产预期还是强化了全球大量库存的前景
。
    
      以下为0215 GMT报价：    
 合约        价格     变动     涨跌%    两日涨跌%    30日移   RSI
                                                     动均值   
 CBOT小麦    407.25   3.00     +0.74%   +2.97%       424.73   45
 CBOT玉米    348.75   1.50     +0.43%   +1.82%       356.40   47
 CBOT大豆    1033.75  6.25     +0.61%   +0.39%       1010.24  60
 CBOT稻米    9.75     $0.12    +1.25%   +0.26%       $9.78    59
 WTI原油     51.20    -$0.48   -0.93%   +0.27%       $47.00   67
 汇率                                                         
 欧元/美元   $1.056   -$0.011  -1.00%   -0.91%                
 美元/澳元   0.7427   -0.003   -0.44%   +0.18%                
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王丽鑫/郑茵 审校 于春红)

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