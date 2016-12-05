芝加哥期市：小麦期货上涨，因寒冷天气不利于美国冬季作物产量

分析师称，小麦期价受到支撑，因美国几乎没有降雪，冬季作物暴露在外，寒冷天气可 能影响产量。 不过小麦涨势受阻，因预期澳洲小麦产量将创纪录，澳洲是全球第四大小麦出口国。 尽管天气因素影响到田间作业，但加拿大作物丰产预期还是强化了全球大量库存的前景 。 以下为0215 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 407.25 3.00 +0.74% +2.97% 424.73 45 CBOT玉米 348.75 1.50 +0.43% +1.82% 356.40 47 CBOT大豆 1033.75 6.25 +0.61% +0.39% 1010.24 60 CBOT稻米 9.75 $0.12 +1.25% +0.26% $9.78 59 WTI原油 51.20 -$0.48 -0.93% +0.27% $47.00 67 汇率 欧元/美元 $1.056 -$0.011 -1.00% -0.91% 美元/澳元 0.7427 -0.003 -0.44% +0.18% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/郑茵 审校 于春红)