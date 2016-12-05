日本股市：日经指数早盘下滑，因意大利公投失败创造卖出机会

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
意大利总理伦齐在周日修宪公投遭遇惨败后表示将辞职，令意大利政局陷入动荡。
“公投结果不只将对意大利产生冲击。但目前我们得看欧洲及北美市场的反应，以掌握更清楚的轮廓，”藤户则弘在说明日股跌势相对有限时指出。
银行类指数 表现逊色，下跌1.9%，市场担忧公投对意大利银行体系所带来的影响。
因日圆脱离上周低点，出口类股亦身处守势；丰田汽车 跌0.6%，普利司通 则跌1.5%。
东证股价指数 跌0.7%，至1,468.18点；JPX-日经400指数 亦跌0.7%至13,170.27点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。