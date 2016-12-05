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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 10:53 BJT

日本股市：日经指数早盘下滑，因意大利公投失败创造卖出机会

意大利总理伦齐在周日修宪公投遭遇惨败后表示将辞职，令意大利政局陷入动荡。

“公投结果不只将对意大利产生冲击。但目前我们得看欧洲及北美市场的反应，以掌握更清楚的轮廓，”藤户则弘在说明日股跌势相对有限时指出。

银行类指数 表现逊色，下跌1.9%，市场担忧公投对意大利银行体系所带来的影响。

因日圆脱离上周低点，出口类股亦身处守势；丰田汽车 跌0.6%，普利司通 则跌1.5%。

东证股价指数 跌0.7%，至1,468.18点；JPX-日经400指数 亦跌0.7%至13,170.27点。(完)

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