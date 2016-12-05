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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 10:54 BJT

《汇市简讯》美元/加元走高，因美元全线上扬且WTI油价下跌

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    *美元/加元在亚洲市场上涨0.4%，因意大利修宪公投失败后美元全线
走强
    *西德克萨斯中质油(WTI)下滑0.9%也提供支撑
    *动能指标、5日、10日和20日移动均线走低，格局偏空
    *需收在8月/11月涨势的38.2%回档位1.3274下方，才能确立空头走势
    *稍早触及的低点1.3280和5日移动均值1.3364分别为初步支撑位和阻
力位
    *图表：reut.rs/2fY5NHd (完)
      
      
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 (编译 徐文焰；审校 张明钧)

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