台湾金融：立法院财委会初审通过公司债及金融债免征证交税延长10年

路透台北12月5日 - 台湾立法院财委会周一初审通过，公司债及金融债免征证券交易税再延长10年。此案院会需再经过二、三读后才会实施，惟市场普遍预料可望继续停征。

现行的公司债与金融债免征证交税，于今年底届满到期。为活络债券市场，协助企业筹资，促进资本市场发展，先前行政院表示公司债与金融债券免征证交税将继续延长10年，自2017年1月1日起，至2026年12月31日止，暂停对公司债、金融债及主要投资在该种债券的ETF课征证交税。

财政部长许虞哲今日在财委会备询时并指出，预定明年5月左右提出修法，让内外资的股利收入所得的税制尽量一致；至于股市当冲修订证券交易税课征的部分，则预计半年内完成评估。

台股现行的证券交易税率是千分之三。针对立委质询当冲交易税若调降至千分之一时对台股量能的贡献，金管会主委李瑞仓说，“保守估计是将当冲交易比重提高到20%，希望是能到30%。”

他并称，目前当冲占台股交易比重约为10%，其他国家则都是30-40%，因为台股现行的千分之三的交易税率算是比较高。

此外，金管会及财政部等双首长皆对明年股市持乐观看法，认为明年台股应该会比今年好，因为明年经济成长率优于今年。

台湾主计总处此前公布，将2016年经济成长率预估上修至1.35%(原估为成长1.22%)，并预估2017年经济成长率为1.87%。