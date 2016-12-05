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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 11:26 BJT

澳新汇市：新西兰元走贬；新西兰总理意外辞职且意大利修宪公投失败

新西兰总理约翰基周一意外宣布辞职，称现在是他离开政坛的“合适时机”。

意大利公投结果亦损及新西兰元和其他风险资产。意大利总理伦齐在周日修宪公投遭遇惨败后表示将辞职。市场担心负债累累的意大利出现动荡，可能重新点燃已经平息的金融危机。

欧元/新西兰元 跌至2015年5月来最低，目前下滑0.2%，报1.4891。

新西兰元/日圆 下滑0.7%。

澳元/美元跌0.4%报0.7424，终结两日连涨。

澳元/新西兰元涨0.6%至一个月高点。欧元/澳元 跌0.9%，仍接近一年半低点。(完)

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全部现汇报价 (编译 龚芳/孙茉莉; 审校 于春红/张涛)

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