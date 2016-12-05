澳新汇市：新西兰元走贬；新西兰总理意外辞职且意大利修宪公投失败

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
新西兰总理约翰基周一意外宣布辞职，称现在是他离开政坛的“合适时机”。
意大利公投结果亦损及新西兰元和其他风险资产。意大利总理伦齐在周日修宪公投遭遇惨败后表示将辞职。市场担心负债累累的意大利出现动荡，可能重新点燃已经平息的金融危机。
欧元/新西兰元 跌至2015年5月来最低，目前下滑0.2%，报1.4891。
新西兰元/日圆 下滑0.7%。
澳元/美元跌0.4%报0.7424，终结两日连涨。
澳元/新西兰元涨0.6%至一个月高点。欧元/澳元 跌0.9%，仍接近一年半低点。(完)
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全部现汇报价 (编译 龚芳/孙茉莉; 审校 于春红/张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。