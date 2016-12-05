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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 11:56 BJT

中国货币市场：短期资金供给继续转暖，但对跨年流动性预期仍偏紧

路透上海12月5日 - 中国银行间市场周一资金面继续向好，隔夜资金供给充裕，回购利
率也大多走低；月初机构头寸压力整体有限，不过随着年末日渐临近，补充跨年资金的压力
亦会逐步显现，流动性缓解难持续太长时间，12月中下旬料再度收紧。
    
    “今天挺好的，隔夜出的很多，也就暂时的吧，能维持到这周（结束）就不错了。”华
东一银行交易员称。
    
    她表示，随着短期资金压力进一步缓和，同业存单和线下存放利率也初现回落势头，但
因年末及明年春节将接踵而至，偏紧的资金预期仍难扭转。    
    
    上海银行间同业拆放利率 中的隔夜品种 最新报在2.3080%，连续
第二日下行，但中长期限品种仍升势不止。
    
    北京一基金交易员谈到，年末前流动性大概率再度趋紧，特别是在目前银行间资金供需
结构分层日益明显的背景下，非银机构将面临比11月更严峻的考验。
    
    上述银行交易员亦认为，由于一级交易商的家数有限，央行公开市场也仅能做到满足大
中型存款类机构的资金需求，而难以直接顾及非银机构的头寸缺口，预计年末前资金结构性
紧张会更为明显。
    
    央行公开市场今日进行了总额1,000亿元人民币的逆回购操作，其中七天期700亿元，14
天期200亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净回笼600亿元。 
    
    以下为主要货币市场利率报价：      
        
 北京时间11:44                 今日(%)     上日(%)     变动(bp)
                                                                 
 质押式回购加权平均利率                                          
     其中：隔夜                   2.2188    2.2877         -6.89 
           七天                   2.3336    2.4552        -12.16 
           14天                   2.7141    3.0235        -30.94 
 上海证交所质押式回购利率                                        
        其中:隔夜                 2.9300    2.9400         -1.00 
             七天                 2.9800    2.9700          1.00 
            14天                  3.0850    3.0350          5.00 
 回购定盘利率                                                    
    其中:隔夜                     2.2360    2.3000         -6.40 
         七天                     2.6000    2.7000        -10.00 
        14天                      3.0000    3.2000        -20.00 
 Shibor                                                          
        其中:隔夜                 2.3080    2.3200         -1.20 
             七天                 2.4970    2.5010         -0.40 
           三个月                 3.0889    3.0686          2.03 
    
   备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 林高丽)

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