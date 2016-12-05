中国货币市场：短期资金供给继续转暖，但对跨年流动性预期仍偏紧

路透上海12月5日 - 中国银行间市场周一资金面继续向好，隔夜资金供给充裕，回购利 率也大多走低；月初机构头寸压力整体有限，不过随着年末日渐临近，补充跨年资金的压力 亦会逐步显现，流动性缓解难持续太长时间，12月中下旬料再度收紧。 “今天挺好的，隔夜出的很多，也就暂时的吧，能维持到这周（结束）就不错了。”华 东一银行交易员称。 她表示，随着短期资金压力进一步缓和，同业存单和线下存放利率也初现回落势头，但 因年末及明年春节将接踵而至，偏紧的资金预期仍难扭转。 上海银行间同业拆放利率 中的隔夜品种 最新报在2.3080%，连续 第二日下行，但中长期限品种仍升势不止。 北京一基金交易员谈到，年末前流动性大概率再度趋紧，特别是在目前银行间资金供需 结构分层日益明显的背景下，非银机构将面临比11月更严峻的考验。 上述银行交易员亦认为，由于一级交易商的家数有限，央行公开市场也仅能做到满足大 中型存款类机构的资金需求，而难以直接顾及非银机构的头寸缺口，预计年末前资金结构性 紧张会更为明显。 央行公开市场今日进行了总额1,000亿元人民币的逆回购操作，其中七天期700亿元，14 天期200亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净回笼600亿元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.2188 2.2877 -6.89 七天 2.3336 2.4552 -12.16 14天 2.7141 3.0235 -30.94 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9300 2.9400 -1.00 七天 2.9800 2.9700 1.00 14天 3.0850 3.0350 5.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2360 2.3000 -6.40 七天 2.6000 2.7000 -10.00 14天 3.0000 3.2000 -20.00 Shibor 其中:隔夜 2.3080 2.3200 -1.20 七天 2.4970 2.5010 -0.40 三个月 3.0889 3.0686 2.03 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)