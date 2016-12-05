中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，离岸流动性仍紧两地价差继续倒挂

* 人民币早盘随中间价回落，因国际美元仍整体偏强

* 离岸人民币流动性依旧紧张，两地价差再现倒挂

* 大行仍需提供美元流动性

* 短期人民币汇率料整体承压

路透上海12月5日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅回落，因国际美元仍整体偏强。交易员称，目前监管采取市场价和中间价低偏离管理思路，通过篮子变动来影响市场，盘中大行仍提供适度美元流动性，确保汇价整体稳定，由于美元走势仍偏强，人民币汇率料整体承压。

他们并指出，离岸人民币虽见小幅调整，但仍强于在岸，两地价差再现倒挂；监管层对离岸人民币更多的是采取抽紧流动性的举措，意在打击人民币空头势力，但预计高资金利率状况不会长期延续，否则容易引发套利。

“现在两地管理汇率方法不一样，在岸这边控制的是市场价和中间价的偏离，稳定预期，离岸则是收紧流动性的办法，现在价格都倒挂了，效果还不错。”一外资行交易员称。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率均继续飙升；其中隔夜 由周五的7.15900%大涨522个基点至12.38133%，创逾两个月新高；而周五隔夜HIBOR已涨234个基点。

近期中国监管部门出台一系列措施，找补资本项下不合规流出的漏洞，积极配合资本双向流动。继早前要求银行警惕资金以虚假境外投资借道上海自贸区流出后，消息人士上周透露，央行发文要求境内企业人民币境外放款业务实行本外币一体化的宏观审慎管理，并要求经办行和放款人做好额度控制。

北京时间11:54，人民币兑美元 即期报6.8896元,上日收报6.8818元，夜盘终报6.89元。今日人民币兑美元中间价 报6.887元，上日为6.8794元。人民币兑美元即期成交额 为159.18亿美元，上日半日为203.57亿美元。

全球汇市方面，欧元周一亚洲盘初大跌，此前意大利总理伦齐承认在宪法改革公投中失败，并表示将会辞职，这在欧元区引发了政治不确定性。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.1015元, 上日尾盘为7.0885元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8835元, 上一交易日尾盘报6.8735元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8895，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.2728、6.0645和8.7292。